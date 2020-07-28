SAKARYA-Polisten kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı - Son Dakika

SAKARYA-Polisten kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

Polisten kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısıSAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi.

Polisten kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi'nde bulunan Sakarya Ticaret Borsası'na ait Sakarya Canlı Hayvan Borsası'na gelerek, buradaki satıcılarla buluştu. Hayvan satıcılarına önce koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı. Daha sonra yaşanan dolandırıcılıklarla ilgili çeşitli örnekler verilirken, sahte para örnekleriyle sahte parayı ayırt etmenin çeşitli yolları gösterildi. Polis herhangi bir durumda kendilerine bilgi verilmesi, özellikle akşam saatlerinde artan yorgunluk nedeniyle yanlarında yüklü miktarda para bulundurmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:24

Kaynak: DHA

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