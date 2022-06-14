Sakarya protokolünden Doku Kültürü Laboratuvarı'na ziyaret - Son Dakika
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Sakarya protokolünden Doku Kültürü Laboratuvarı'na ziyaret

14.06.2022 17:22
Sakarya protokolünden Doku Kültürü Laboratuvarı'na ziyaret

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindeki heyet, "Doku Kültürü Laboratuvarı" olarak adlandırılan Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindeki heyet, "Doku Kültürü Laboratuvarı" olarak adlandırılan Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ yer aldı.

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde SATSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren laboratuvarda incelemelerde bulunan Vali Kaldırım ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, kent ekonomisinin gelişimine yönelik tüm projelerin destekçisi olacaklarını belirterek, laboratuvarın oluşumunda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Milletvekili Atabek de süs bitkiciliğinin Sakarya için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Özellikle dış mekan süs bitkiciliği üretiminde oldukça iyi durumdayız, üretimi çok önemsiyoruz. Avrupa ülkelerinden sipariş almış olmaları gelecekte laboratuvarın çok ciddi işlem hacimlerine ulaşacağını gösteriyor. Bu anlamda SATSO Başkanımız Akgün Altuğ başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Altuğ ise yıllık 30 milyon adet bitki üretim kapasitesine sahip laboratuvarda 4 bin 700 çeşit fide ve fidan üretimi yapılabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin en büyük Doku Kültürü Laboratuvarı olma özelliğini taşıyor. Bu tesis ile standartların üzerinde üretim yaparak tarım sektörünün, yerli üretimin ve süs bitkiciliğinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Süs bitkileri ve peyzaj, gıda sektörü başta olmak üzere eczacılık, kimya gibi birçok sektörün ihtiyacına yönelik ürün üretim kapasitesine sahiptir. Yakın zamanda Almanya ile 50 milyon orkide ve bunun gibi dünyanın birçok önde gelen ülkelerine ürünlerimizi ihraç etmeyi amaçlıyoruz. Sakarya, sahip olduğu potansiyeliyle çok daha fazlasını yapabilecek güce sahiptir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya protokolünden Doku Kültürü Laboratuvarı'na ziyaret - Son Dakika

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