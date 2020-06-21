SAKARYA Restorandaki kavga sokağa taştı: 3 yaralı - Son Dakika

Restorandaki kavga sokağa taştı: 3 yaralı SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir restoranda başlayıp sokağa taşan kavgada 2 kişi bıçaklanması, 1 kişi ise tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gece saat 00.30 sıralarında, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Papuççular Caddesi'nde bulunan bir restoranda alkol alan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sokağa çıkan iki grup kavga etmeye devam etti. Ferit K. üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak ateş etmeye başlarken, bir kişi ise bıçakla saldırdı. Kavgada F.E., O.A. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, silahla yaralanan bir kişi ile bıçaklanan yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalede bulunarak Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ferit K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ferit K.?nın daha önce yaralama suçundan suç kaydının olduğu öğrenildi. Sokakta yaşanan kavga ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tartışma anı ve silahlı saldırı anı görünüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.