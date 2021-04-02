Sakarya Sağlık Müdürlüğünden kanserle mücadelede ortak çalışma hamlesi - Son Dakika

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, kanserde erken teşhis farkındalığını oluşturma amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında, erken teşhis ve ücretsiz kanser tarama çalışmalarının yaygınlaştırılmasına yönelik paydaş kurumların katılımıyla kampanya hayata geçirildi.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu ile protokol imzalayan İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Kanser Tarama Standartları kapsamında 30-65 yaş aralığındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taraması ile 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere kolon kanserine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirecek.

İmza töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem'e gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.

Kanserin erken teşhis edilmesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan imkanların önemine vurgu yapan Öğütlü, aile hekimlikleri ve hastanelerin yönlendirmesiyle KETEM'ler vasıtasıyla gerçekleştirilen ücretsiz kanser taramaları sayesinde birçok kanser vakasının tespit edilip tedavi edildiğini anlattı.

İl Emniyet Müdürü Kaya da kanserle mücadelede toplum bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin önemli olduğunu dile getirerek, bu yönde yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini belirtti.

Federasyon başkanı Erdem ise kanser nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini belirterek, teşhis ve tedavi imkanlarından yararlanmak için muhtarların bölgelerinde bulunan vatandaşların bilgilenmesi açısından gönüllü bir sağlık neferi gibi çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Sakarya Muhtarlar Federasyonuna bağlı bulunan muhtarlıklar ve bölgesinde bulunan vatandaşlara yönelik "Ücretsiz Kanser Taramaları ve Kanserde Erken Teşhisin Önemi" konulu eğitim projesi hayata geçirilecek.

İmza töreninde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş ile kanser birimi uzmanı Gülcan İpeksoy da hazır bulundu.