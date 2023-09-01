Sakarya Sahilinde Fırtına: Ortalık Savaş Alanına Döndü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika

Sakarya Sahilinde Fırtına: Ortalık Savaş Alanına Döndü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Sakarya Sahilinde Fırtına: Ortalık Savaş Alanına Döndü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
Son Güncelleme: 01.09.2023 14:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, sahili adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebiyle cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı o anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturduğu, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili oldu. Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKTİLER

Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı. Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞEMSİYELER HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Sakarya Sahilinde Fırtına: Ortalık Savaş Alanına Döndü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya Sahilinde Fırtına: Ortalık Savaş Alanına Döndü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
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