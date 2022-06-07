Sakarya sahillerinde "Hayat Timi" görev yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince eğitimden geçirilen 64 kişilik cankurtaran ekibi, sahillerde sudan çıkarma, taşıma, kalp masajı ve ilk yardım hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da cankurtaran ve güvenlik hizmeti sağlayan ekipler, mülakatların ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığınca eğitimden geçirildi.

Cankurtaranlar, karada ve denizde "sıfır kayıp" hedefiyle vatandaşların tatilinin acıya dönüşmemesi için sahillerde nöbet tutacak.

Uluslararası Cankurtaran Federasyonu (ILS) tarafından verilen eğitimlerde, "Hayat Timi" olarak nitelendirilen 64 kişilik cankurtaran ekibi, kazazedeye müdahale, sudan çıkarma, taşıma, kalp masajı ve ilk yardım teknikleri konusunda bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi kuzey sahillerinde 10.00-19.00 saatlerinde 45 kulede 4 jetski ve zodyak botla çalışacak cankurtaranlar, görevleri 15 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar sürdürecek. Bu nedenle tatilcilere, 15 Haziran'a kadar denize girmemeleri yönünde uyarı yapılıyor.