Son Dakika Haberleri: Sakarya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce Oldu

Sakarya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce Oldu

16 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce olduSAKARYA, (DHA) - SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce kazandıKesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce oldu

SAKARYA, (DHA) - SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Ekrem Yüce kazandı.

1954 yılında doğan Ekrem Yüce, öğrenimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde tamamladı. Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ile Erenler Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:48 Kaynak: DHA

AK Parti, Sakarya, Ekrem Yüce, Güncel
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