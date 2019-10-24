Son Dakika Haberleri: Sakarya-sakarya'da afetlerde toplanılacak 702 alan belirlendi
Son Dakika Güncel Sakarya-sakarya'da afetlerde toplanılacak 702 alan belirlendi

Sakarya-sakarya'da afetlerde toplanılacak 702 alan belirlendi

18 dakika önce

Sakarya AFAD İl Müdürlüğü yaşanabilecek afet durumunda il genelinde 702 afet toplanma alanının olduğunu açıkladı.

Sakarya AFAD İl Müdürlüğü yaşanabilecek afet durumunda il genelinde 702 afet toplanma alanının olduğunu açıkladı.

Sakarya AFAD İl Müdürlüğü afet toplanma alanlarını açıkladı. Basın açıklaması yapan AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Afet öldürmez tedbirsizlik öldürür. Bu kapsamda vatandaşlara afet farkındalığı oluşturmak amacıyla her ay bir konu seçerek açıklama yapıyoruz. Bu ayki konumuz afet toplanma alanları. Afet toplanma alanları belirlenirken yerin durumu, ulaşımı, su temin imkanı gibi bazı kriterler göz önünde bulunduruluyor. Sakarya genelinde 702 toplanma alanı belirlemiş bulunmaktayız. dedi.

Kaşkaş, Sakarya il genelinde 702 toplanma alanı bulunduğunu, Adapazarı'nda 136, Akyazı'da 66, Arifiye'de 25, Erenler'de 29, Ferizli'de 8, Geyve'de 85, Hendek'te 101, Karapürçek'te 13, Karasu'da 26, Kaynarca'da 49, Kocaali'de 26, Pamukova'da 40, Serdivan'da 29, Söğütlü'de 20, Sapanca'da 23 ve Taraklı'da 26 noktada afet toplanma alanı belirlendiğini açıkladı.

Sakarya-sakarya'da afetlerde toplanılacak 702 alan belirlendi

Hüseyin Kaşkaş, Sakarya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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