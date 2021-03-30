SAKARYA Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı - Son Dakika

Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı

SAKARYA'da kafe ve restoranların açılması esnafları memnun etti. Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ, 'İnşallah Ramazan ayı sonrasında virüsün bulaş sayıları düşerse kafe ve restoranlar daha rahat hizmet verecektir diye düşünüyorum dedi.

Kafe ve restoranların açılmasına karar verildiğinin açıklanmasıyla birlikte esnaflar bugün dükkanlarını açtı. Kafe ve restoran sahipleri dükkanlarının açılmasından dolayı memnun oldu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, 'Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir durum ilan etti. Risk haritasındaki renklere bakılmaksızın bütün illerde yüzde 50 kapasiteyle ve bazı önlemler alarak restoran ve kafe gibi işletmelerin açılmasına karar verildi. Bugün itibari ile açıldık, fakat cumartesi de yasak olduğu için toplam 9 günlük sürede işletmeler açık olacak. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bütün ülkede işletmeler tekrar kapalı olacak. İnşallah Ramazan ayı sonrasında virüsün bulaş sayıları düşerse kafe ve restoranlar daha rahat hizmet verecektir diye düşünüyorum. dedi.

Serdivan'da kafe işleten Oğuzhan Şengör yaklaşık 4 aydır kapalı olduklarını belirterek, 'Bugün ilk iş günümüz. Bu yüzden bende ve ekip arkadaşlarımızda bir bayram havası var. Ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadık bu süreçte. Dün açılacağımız söylendi, bugün de açıldık. Ramazan başlayınca tekrar kapatacağız. diye konuştu.

Restoran işleten Furkan Karabıyık, 'Bizim için iyi oldu. İnşallah 10 günlük sürede virüs biter de biz de devam ederiz. Tek temennimiz virüsün bitmesi. Kafe ve restoranların açılmasıyla birlikte talepler arttı. Zaten insanlar sıkılmıştı, açılmasını istiyordu. dedi.