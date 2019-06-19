Son Dakika Haberleri: SAKARYA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Arsan Kauçuk'un açılış töreninde konuştu-1
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SAKARYA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Arsan Kauçuk'un açılış töreninde konuştu-1

1 saat önce

SAKARYA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Arsan Kauçuk'un açılış töreninde konuştu-1(Tür: Yurt)

SAKARYA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Arsan Kauçuk'un açılış töreninde konuştu-1
(Tür: Yurt)
SAKARYA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Arsan Kauçuk'un açılış töreninde konuştu-1
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
Mustafa Varank, Güncel
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