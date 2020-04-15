SAKARYA Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

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SAKARYA Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı
6 saat önce
Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bir sitede bulunan 4 apartman ile aynı bölgedeki 1 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bir sitede bulunan 4 apartman ile aynı bölgedeki 1 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Apartmanların çevresine bariyer çekilerek, giriş çıkışlara izin verilmedi. Sapanca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Gazipaşa Mahallesi Kestanelik mevkiinde bulunan TOKİ konutlarındaki 4 apartman ile aynı bölgedeki Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 14 gün karantinaya alınmasını karar verdi. Karar sonrası bölgeye polis, sağlık ve Sapanca Belediyesi ekipleri geldi. Apartmanların çevresine bariyerler çekilirken, polis ekipleri apartmanlara giriş ve çıkışlara izin vermedi. Apartmanlarda bulunanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı öğrenildi. Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:28 Kaynak: DHA
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