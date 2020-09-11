SAKARYA Sapanca'da, Asya Kaplan sivrisineği korkusu - Son Dakika

Sapanca'da, Asya Kaplan sivrisineği korkusu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde geçen yıllarda ortaya çıkan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen Asya Kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden ortaya çıktı. İlçede ilaçla mücadele başlatıldı.

Sapanca Kırkpınar Mahallesi'nde geçen yıllarda ortaya çıkan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen Asya Kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden görüldü. Isırdığı yerlerde büyük yaralara sebep olan sinek nedeniyle vatandaşlar yardım istedi. Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Muhtarı Ali Pir sinekle mücadele için ilaçlama yapıldığını belirterek, "Gözle görülmeyen bir böcek türü bu fakat sürekli ilaçlama yapılıyor. Hatta 3 araçla birlikte ilaçlama yapılıyor. Fakat bu yeşilliklerin içinde olduğu için sürekli ilaçlanmaya rağmen bu sene biraz daha artış gösterdi şikayetler. Sitelerin içinde bile ilaçlama yapılıyor sürekli, mücadele devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız psikolojik olarak da etkileniyor bundan. Baloncuk gibi şişiriyor, 30 dakika sonra kayboluyor" dedi.

Sineğin geçen yıl ortaya çıktığını ve her yerde olduğunu belirten mahalle sakini Mustafa Çelebi, "Bu sinek geçen seneden beri var. Bu bir sivrisineğin küçüğü, gözükmeyeni. Bu yalnızca burada yok, benim Kocaeli Cebeci'de yazlığım var ve orada da bu sinek var. Muhtarımız her gün telefon ediyor, ilaçlama yapılıyor ama maalesef ölmüyor bu sinekler. Tekrardan ilaçlamalar yapılıyor. Genellikle de yeşillik içinde bulunuyorlar, hemen ısırıyorlar. Sadece ısırdığı zaman fark ediliyor" diye konuştu.