Son Dakika Haberleri: Sakarya sapanca'da hayvanların kafeste tutulduğu iddiası
Son Dakika Güncel Sakarya sapanca'da hayvanların kafeste tutulduğu iddiası

Sakarya sapanca'da hayvanların kafeste tutulduğu iddiası

6 saat önce

Sapanca'da hayvanların kafeste tutulduğu iddiasıSAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki restoranın bahçesinde, hayvanların kafeste tutulduğu görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sapanca'da hayvanların kafeste tutulduğu iddiası

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki restoranın bahçesinde, hayvanların kafeste tutulduğu görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşletme sahibi Fikret Şahin, sıpa, hindi, kedi, köpek, keçi ve tavus kuşunun gündüz serbest dolaştığını, sadece geceleri başıboş hayvanlara karşı kafeste tutulduğunu öne sürdü.

Mahmudiye Mahallesi'nde, ormanda yer alan ve restoranı olan Sopeli Doğal Yaşam Köyü'nde sıpa, hindi, kedi, köpek, keçi ve tavus kuşunun kafes içindeki görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Kafesteki hayvanların fotoğraf ve görüntülerini çekip, sosyal medya hesaplarında paylaşanlar, yetkili kuruluşlara yönelik notlar da yazdı.

İŞLETME SAHİBİ AMACIMIZ VAHŞİ HAYVANLARDAN KORUMAK

İşletme sahibi Fikret Şahin, hayvanların gündüz serbest dolaştığını, sadece geceleri başıboş hayvanlara karşı kafeste tutulduğunu ileri sürdü. Şahin, Bölge yaban hayatına uygun olduğundan geceleri yırtıcı hayvanlar işletmemizin sınırlarına kadar gelebiliyor. Dolayısıyla burada bulunan hayvanlarımız barınağı olan herkesin bakabileceği sıpa, hindi, kedi, köpek, keçi ve birkaç kuş türünden oluşmaktadır. Bu hayvanlar gündüz işletmemizin çeşitli yerlerinde serbestçe dolaşır, geceleri ise vahşi hayvanlardan korumak amacıyla korunaklı kafeslerine konulur. Ertesi sabah tekrar salınır dedi.

'EZİYET SÖZ KONUSU DEĞİL'

Hayvanlara eziyetin söz konusu olmadığını kaydeden Fikret Şahin, Hayvanlarla tesisimize gelen misafirlerimizin çocuklarına, annelerine, babalarına, büyüklerimize ve arkadaşlarımıza hayvan sevgisini yakından ulaştırıyoruz. Bu hayvanlara eziyet etmek, bu hayvanların üzerinden rant sağlamak gibi düşünce söz konusu değildir. Kaldı ki bu hayvanların bakımının üstlenilmesi maddi ve manevi yüktür. Bu kendimizden kaynaklanan hayvan sevgisi ile ilgili bir durumdur. Dolayısıyla bu sevgimizi tesisimize gelen misafirlere aşılamak arzusundayız diye konuştu.

Sakarya sapanca'da hayvanların kafeste tutulduğu iddiası

Fikret Şahin, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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