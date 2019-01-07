Son Dakika Haberleri: Sakarya Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı 1 Yaralı

Sakarya Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı 1 Yaralı

1 saat önce

Sapanca'da iki otomobil çarpıştı 1 yaralıSakarya'nın Sapanca İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sapanca'da iki otomobil çarpıştı 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İstasyon Caddesinden Kuvai Milliye Caddesine manevra yapan Mehtap Özbek idaresindeki 34 ER 4554 plakalı otomobil ile, Adapazarı istikametine giden Cemal Doğukan Tanıl idaresindeki 34 PP 9880 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası Özbek aracında sıkıştı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sapanca İtfaiye Grup Amirliği kırım ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dükümü

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Kaza yapan araçların genel görünümü

İtfaiyenin çalışması

Yaralının ambulansa alınması

Boyut 130 MB. Süre 000103

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:17 Kaynak: DHA

Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa
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