Sakarya Sapanca'da Kuvvetli Rüzgar Hasara Yol Açtı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar ilçede hasara neden oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar ilçede hasara neden oldu. Bazı evlerin çatı kaplamalarını uçuran rüzgar, bir serayı da kullanılamaz hale getirdi. Bir ağacın devrilme anı kameralara yansıdı.Sapanca'da sabah saatlerinde saatte 42.4 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar hasara yol açtı. Özellikle Sapanca'nın yüksek kesimlerinde rüzgar etkili oldu. Rüstempaşa Mahallesi Serdar Sokak'ta ağaçtan kopan dallar park halindeki aracın üzerine düştü. Kuvayi Milliye Caddesi'nde ise rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi. Belediye ekipleri yola devrilen ağacı kaldırdı. Hacımercan Mahallesi'nde bulunan solucan gübre üretimi yapan tesise ait sera rüzgar sebebi ile parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin çatı kaplamaları uçtu. Sapanca Belediyesi ekipleri rüzgar nedeniyle hasar gören bölgelerde çalışma yaptı.



Bir ağacın devrilme anı ise vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ağaç aydınlatma direğini de devirirken, bir araç sonra anda altında kalmaktan kurtuldu. Bu sırada elektrik akımına karşı uyarıda bulunuldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Demet Şener Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu

RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi