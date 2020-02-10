Sakarya sapanca'da ormanlık alanda ceset bulundu - Son Dakika
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Sakarya sapanca'da ormanlık alanda ceset bulundu

7 saat önce

Sapanca'da ormanlık alanda ceset bulunduSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alanda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Sapanca'da ormanlık alanda ceset bulundu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alanda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde, köpeğini eğiten bir avcı, yol kenarındaki çukur alanda cesedi gördü. Avcının haber vermesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis incelemede bulunurken, kimliği belirlenemeyen 35 ile 45 yaşları arasındaki erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerde az miktarda para ve altın bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişinin nasıl öldüğü yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya sapanca'da ormanlık alanda ceset bulundu

Şahin Tepesi, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:53 Kaynak: DHA
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