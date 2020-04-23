SAKARYA Şarkılarla bayram coşkusunu yaşattı - Son Dakika

Şarkılarla bayram coşkusunu yaşattı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, müzisyen Hayrettin Limon (22), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evinin bahçesine kurduğu ses sistemi sayesinde şarkılar söyleyerek mahalle halkına bayram coşkusunu yaşattı.

Erenler Bağlar Mahallesi 7087 Sokak'ta yaşayan ve müzisyenlik yapan Hayrettin Limon, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayabilmesi için Erenler Belediyesi'nin desteği ile evinin bahçesine müzik sistemi kurdu. Tüm ailelere çocukları pencere ve balkonlara çıkartmasını isteyen Hayrettin Limon, çocuklar için hem şarkı söyledi hem de dans etti. Çocukların yanı sıra anne ve babaları da ellerindeki bayraklarla kutlamaya katıldı.

Hayrettin Limon, "Mahallede çocuk sayımız çok fazla, çocukları eğlendirme adına böyle elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar gerçekten çok sevindi, istek parça bile istediler. Büyüklerde kutlamaya katıldı, hep birlikte kutluyoruz" dedi.