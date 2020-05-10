SAKARYA Şehit annesi, Anneler Gününde oğlunun mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Şehit annesi, Anneler Gününde oğlunun mezarını ziyaret etti

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Sevim Cansız (51) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle izin alarak Anneler Gününde şehit oğlu Mansur Cansız'ın mezarını ziyaret etti. Sevim Cansız oğlunu çok özlediğini söyledi.

2016 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından kontrol noktasına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız'ın Kaynarca'da yaşayan annesi Sevim Cansız, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan aldığı izinle oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezar taşını okşayan ve dua eden anne Sevim Cansız, oğlunu çok özlediğini belirtti. 4 yıldır her Anneler Gününde oğlunun mezarına geldiğini belirten Sevim Cansız, "Şehit oldu oğlum, bende 4 yıldır oğlumun mezarına geliyorum Anneler Gününde. Hasreti yaktı beni, çok özlüyorum onu. Benim gibi şehit annesi olanlar hep böyle geliyorlar mezar başına, hepsine peygamber sabrı diliyorum. Sahiden çok zor, çok özledim oğlumu." dedi.