Sakarya şehit emniyet müdürü gaffar okkan, hendek ilçesinde törenle anıldı-2 - Son Dakika

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Sakarya şehit emniyet müdürü gaffar okkan, hendek ilçesinde törenle anıldı-2
7 saat önce
SAKARYA Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Hendek ilçesinde törenle anıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
SAKARYA Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Hendek ilçesinde törenle anıldı-2
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