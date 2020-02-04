Sakarya şehit halil demir'in cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

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Sakarya şehit halil demir'in cenazesi memleketine getirildi
6 saat önce
Şehit Halil Demir'in cenazesi memleketine getirildi (2)
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:47 Kaynak: DHA
Şehit Halil Demir'in cenazesi memleketine getirildi (2)
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