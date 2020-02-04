Sakarya şehit halil demir'in naaşı memleketine getirildi - Son Dakika

Şehit Halil Demir'in naaşı memleketine getirildi (1)

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı memleketi Sakarya'nın Pamukova ilçesine getirildi.

Suriye'nin İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen birliklere rejim güçlerince gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı memleketi, Sakarya'nın Pamukova ilçesine getirildi. Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi ikindi namazına müteakip Bacıpınarlı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

İlçede yaşayan esnaflar, şehit haberi sonrası dükkanları ve evlerini Türk Bayraklarıyla donattı. Şehidin aile yakını Halil Özkan, 'Şehit haberini aldığımızdan beri mahalle olarak tüm özeni gösterdik ve gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şehit benim adaşımdı zaten, babası benim adımı çok sevdiği için oğluna bu ismi vermişti. Çok iyi, çok temiz ve Allah dostu bir çocuktu.ö dedi.