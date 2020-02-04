Sakarya şehit uzman çavuş halil demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya şehit uzman çavuş halil demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sakarya şehit uzman çavuş halil demir son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SAKARYA Şehit Uzman Çavuş Halil Demir son yolculuğuna uğurlandı.

SAKARYA Şehit Uzman Çavuş Halil Demir son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya şehit uzman çavuş halil demir son yolculuğuna uğurlandı

Halil Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
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