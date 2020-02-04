Sakarya şehit uzman çavuş halil demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Sakarya şehit uzman çavuş halil demir son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
SAKARYA Şehit Uzman Çavuş Halil Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
SAKARYA Şehit Uzman Çavuş Halil Demir son yolculuğuna uğurlandı
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