SAKARYA Sevgilisinin kendini darp edip evi yaktığını söyleyen kadın, dernek başkanının evine sığındı - Son Dakika

SAKARYA Sevgilisinin kendini darp edip evi yaktığını söyleyen kadın, dernek başkanının evine sığındı

Sevgilisinin kendini darp edip evi yaktığını söyleyen kadın, dernek başkanının evine sığındıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde birlikte yaşadığı A.M.R. (42) tarafından darp edilen ve karakola sığınarak şikayetçi olan Sema Karadeniz (50), polis nezaretinde eve geldiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Sevgilisinin kendini darp edip evi yaktığını söyleyen kadın, dernek başkanının evine sığındı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde birlikte yaşadığı A.M.R. (42) tarafından darp edilen ve karakola sığınarak şikayetçi olan Sema Karadeniz (50), polis nezaretinde eve geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Evinde yangın çıkan kadın, sevgilisi A.M.R.?den, A.M.R. ise sevgilisi Sema Karadeniz'den şikayetçi oldu.

Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı sevgilisi A.M.R. tarafından evde darp edilen Sema Karadeniz, alkollü olduğunu iddia ettiği A.M.R.?nin bir anlık boşluğundan yararlanarak evden çıkıp polise sığındı. Cumhuriyet Polis Merkezine gelen ve ifade veren kadın, polis ekiplerinin eşliğinde eşyalarını almak için eve getirildiğinde evinin yandığını gördü. Eşyaları ve cep telefonu yanan kadın, polis ekiplerinin eşliğinde Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Sakarya Şube Başkanı Emriye Köse'nin evine sığındı. Öte yandan Sema Karadeniz'in şikayeti sonrası gözaltına alınan A.M.R., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken A.M.R.?de birlikte yaşadığı sevgilisi Sema Karadeniz'den şikayetçi oldu.

'BENİ DÖVÜP EVİ YAKTIö

Birlikte yaşadığı sevgilisi A.M.R.?nin alkol alarak kendisini darp ettiğini iddia eden Sema Karadeniz, 'Çok alkollüydü, beni arka odaya götürüp tekmelemeye başladı. 'Beni neden dövüyorsun' dedim umursamadı. Vücudumun her yerinde morluklar var. Aşırı derece çok sarhoştu, bu kadar kendini bu hale getirmene ne gerek var dedim. Saçımdan tutup en arka odaya götürdü, camı kapıyı kapatıp beni tekmelemeye başladı. Kafamı duvara vurdu. Boynum kırılabilirdi, benim işim bitmişti. Elinden kurtulamayacağım diye camdan aşağıya atlamayı düşündüm ama tenteye düşer ve oradan aşağıya düşersem ne olur diyerek atlamadım. Salonda da dövmeye başladığında mutfağa doğru onu itip kendisinden kurtulmak için kapıyı açıp merdivenlere attım kendimi, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sonra karakola gittim, oradan polislerle eve geldiğimde gördüm ki her şeyi yakmış. Psikolojim tamamen çok kötü, ben bunların altından bu kadar borcun altından nasıl kalkacağım Her şeyi yalan, beni mahvettiö dedi.

ONA KOL KANAT GERDİM

Sema Karadeniz'in evine sığındığı Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Sakarya Şube Başkanı Emriye Köse, 'Gece 4'te evime geldi, çok kötü durumdaydı. Elindeki 2 poşet eşyayla buraya geldi, sağ olsun polis ekipleri de kapıya kadar eşlik etti, sağ olsunlar. Şimdi benim Kocaali ilçesindeki evimdeyiz, burada bekliyoruz. Ben ona kol kanat gerdim, yanında oldum çünkü olmalıyız ifadelerini kullandı.

'İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

Öte yandan olayla ilgili olarak konuşan ve hakkındaki suçlamaları reddeden A.M.R. (42), 'Olayın olduğu akşam alkollüydüm, doğru bu ancak ben dışarda içip gelen biri değilim ama evde oturup alkol alıyorum. Evet ortada kayıp bir para var ama biz bu parayı birlikte yedik. Beni rezil etti ama bu söylenenlerden yüzde 90'ı yalan. Mahkemede şahitlerimize karşı hakime karşı ne cevap vereceğini merak ediyorum. Evi yaptırıyorum şu an, ustalar evde çalışmaya başladı ve yaklaşık 60 ile 65 bin TL kadar bir masraf var evde. Burada evi kundaklama durumu yok, tamamen baştan sona bir yalan bu. Ben evde bir yangın çıkarmadım, evde çıkan yangının kundaklamayla alakası yok. Biz kavga ettik ama bana da saldırdı. Tek taraflı bir darp olayı yok, karşılıklı bir tartışma var. Ben bu karalamadan alnımın akıyla çıkacağım dedi.

SAKARYA Sevgilisinin kendini darp edip evi yaktığını söyleyen kadın, dernek başkanının evine sığındı

Karadeniz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 21:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA Sevgilisinin kendini darp edip evi yaktığını söyleyen kadın, dernek başkanının evine sığındı - Son Dakika

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