Sakarya Sinerji Grubu toplandı

Sakarya Sinerji Grubu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında toplandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen toplantıya Vali Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile grup üyeleri katıldı.

Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı ve kentteki çalışmalar ile gelişmelerin ele alındığı toplantıda grup üyeleri, sektörlerdeki faaliyetlere ilişkin bilgiler verirken, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) projeleri ile KOSGEB teşvik ve desteklerine dair gelişmeler değerlendirildi.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, Sakarya Sinerji Grubu'nun kentin her alanda öncü olması için yaptıkları çalışmaların önemine değindi.

Buluşmada kentteki her gelişmeden istifade etme fırsatı bulduklarını belirten Vali Nayir, "Bu birlikteliği başlatan, geliştiren, bugüne kadar getiren ve katılanlara teşekkür ediyorum. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin böylesi iş birliği içerisinde olması her açıdan çok önemlidir. Bu toplantıda da bunu somut olarak görüyoruz. Bütün tarafları bir araya getiren, bütün tarafların birbirini tanımasını, birbirinin son durumlarından haberdar olmasını sağlayan bir toplantı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şehrin vizyonunu netleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Yüce, bunun için ilk önce çeşitli çalıştaylar düzenleyip, komisyonlar ve şehrin paydaşları ile 2019-2023 Strateji Planını oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında en önemli konulardan birisi olarak gördüğümüz tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesidir. İlimizde takriben genel coğrafi yapı içerisinde yüzde 22 oranında tarımsal faaliyetlere uygun ovalar bulunuyor ve bunun yüzde 49'u da tarıma direkt elverişli durumdadır. Tarıma elverişli alanda yüzde 40 oranında hayvansal üretim bulunurken, bunların yüzde 31'i meyve, yüzde 10'u sebze, yüzde 19'u da tarla bitkilerinden oluşuyor. Bizler ileri teknolojiyi de kullanarak tarımsal faaliyetlerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz."