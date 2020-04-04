Sakarya sınırlarında sıkı denetim - Son Dakika

Sakarya sınırlarında sıkı denetim

SAKARYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında önlem alınarak izin belgesi olmayanların kente girmeleri ve çıkmalarına izin verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgınına karşı yeni alınan tedbirlerin açıklanmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurularak kontrol yapmaya başladı. İzin belgesi ya da şehir dışında çalıştığına dair belgesi olmayan araç sürücüleri uygulama noktasından geri çevrildi. Kocaeli'den gelen 20 yaşın altındaki bir sürücüye sokağa çıkma yasağına uymaması nedeniyle idari para cezası kesildi. Uygulama nedeniyle Kocaeli istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.