SAKARYA Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluşturdular - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sakarya 'ya gelmek isteyen vatandaşlar, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 Karayolu Serdivan Esentepe Mahallesi mevkiinde kurulan uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Polis , trafiği durdurarak araçlarda bulunanların belgelerini kontrol etti. Belgesi olmayanlar geri döndürülürken, şehirden ayrılan araç sürücülerine sokağa çıkma yasağı hatırlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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