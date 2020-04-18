SAKARYA Sokaklar boş kaldı ama o izin alıp hayvanları besledi - Son Dakika
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SAKARYA Sokaklar boş kaldı ama o izin alıp hayvanları besledi

16 dakika önce

Sokaklar boş kaldı ama o izin alıp hayvanları beslediSAKARYA'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar boşaldı.

SAKARYA Sokaklar boş kaldı ama o izin alıp hayvanları besledi, System.String[]

Sokaklar boş kaldı ama o izin alıp hayvanları besledi

SAKARYA'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar boşaldı. Kaymakamlıktan izin alan 1 vatandaş ise Gar Meydanı önünde kuşları ve köpekleri besledi. Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, sokak ve caddeler bomboş kaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak sokak devriye görevinde bulunarak kontrollerde bulundu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmasından endişe duyan bir vatandaş ise Adapazarı Kaymakamlığı'na dilekçeyle başvuru yaparak sokak hayvanlarını beslemek için izin aldı. Adapazarı Gar Meydanında güvercin ve sokak köpeklerini besleyen kişi, besleme işleminin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince uyarılarak evine gönderildi.

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:03 Kaynak: DHA

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