Son dakika haberleri... Sakarya sokakları sessiz kaldı - Son Dakika

Sakarya sokakları sessiz kaldı

SAKARYA - Sakarya'da artan korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken polis ekipleri ise şehirde denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesinin ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Alınan karar doğrultusunda Cuma akşamı 21.00'dan Pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında ise Sakarya'nın en işlek yerlerinden olan Gar Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi cadde ile sokaklar sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen şehirde polis ekipleri ise kısıtlamalarda dışarı çıkan vatandaşları denetleyerek izin belgelerini kontrol etti.