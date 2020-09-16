"Sakarya Stratejik Planı" tanıtıldı - Son Dakika

Sakarya'yı global ölçekte söz sahibi yapmak amacıyla hazırlanan "Sakarya Stratejik Planı" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından hazırlıkları sürdürülen planın tanıtım programına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Prof. Dr. Mustafa İsen, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Tuba Nur Kahveci, Afet ve Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, plana ilişkin hazırlanan sunumu katılımcılarla paylaştı.

Vali Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, hazırlanan planın şehrin kılcal damarlarına inen detaylı bir çalışma olduğunu belirtti.

Sakarya'nın böyle bir plana ihtiyacı olduğuna değinen Vali Kaldırım, "Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, SATSO başkanımız ve ilgili paydaşlarla Sakaryamızın 2030 vizyonu, hedefleri ve projelerini masaya yatırdık. Hedefimiz, şehrimizi global ölçekte yeni nesil sanayi, tarım ve turizm şehri yapmak." ifadesini kullandı.

Milletvekili Atabek, 10 yılı kapsayan Sakarya Stratejik Planı'nın hayırlı olmasını temenni ederken milletvekili Uncuoğlu da planın sürdürülebilir olması temennisinde bulundu.

Başkanı Yüce, çalışmayı çok önemsediklerini vurgulayarak, "Bu süreçte SATSO ile iş birliği halindeydik. Kalkınmanın plan ve programlı bir şekilde gerçekleşmesi, belirli parametrelerin en verimli haliyle eyleme dönüşmesi Sakarya için büyük bir kazanım sağlayacaktır. Halihazırda yapılan bu çalışmada detaylı bir stratejik plan Sakarya'nın 2030 yılı yolculuğunda rehber olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

SATSO Başkanı Altuğ da şehrin ana stratejik planı eksikliğini gidermek için 2018 yılında hazırlıklarını başlattıklarını aktararak, tüm dinamiklerin süreç içerisinde yer aldığı bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.