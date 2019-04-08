Sakarya Sulama Kanalına Düşen Traktörün Altında Kalarak Öldü
1 saat önce
Sakarya'nın Pamukova İlçesinde, sulama kanalına düşerek ters dönen traktörün altında kalan Özbek asıllı Mamatkulov Keldiyor (36) yaşamını yitirdi.
Sakarya
'nın Pamukova
İlçesinde, sulama kanalına düşerek ters dönen traktörün altında kalan Özbek asıllı Mamatkulov Keldiyor (36) yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde, Pamukova Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Mamatkulov Keldiyor, traktörle tarladan dönerken hakimiyetini kaybettiği araç sulama kanalına düştü. Mamatkulov Keldiyor ters dönen aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Traktör, iş makinesi ile kaldırılırken, su dolu kanalda aracın altında kalan Mamatkulov Keldiyor'un öldüğü belirlendi. Bir hafta önce tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Keldiyor'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:02 Kaynak: DHA
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