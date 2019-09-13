Sakarya, süs bitkiciliğinde dünyada marka olmayı hedefliyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivaline yaklaşık 190 firmanın katılacağını belirten SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, hedeflerinin Sakarya'yı, süs bitkiciliği alanında dünya çapında bilinir bir marka haline getirmek olduğunu söyledi.