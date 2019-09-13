Son Dakika Haberleri: Sakarya, süs bitkiciliğinde dünyada marka olmayı hedefliyor
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Sakarya, süs bitkiciliğinde dünyada marka olmayı hedefliyor

1 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivaline yaklaşık 190 firmanın katılacağını belirten SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, hedeflerinin Sakarya'yı, süs bitkiciliği alanında dünya çapında bilinir bir marka haline getirmek olduğunu söyledi.

Sakarya, süs bitkiciliğinde dünyada marka olmayı hedefliyor, System.String[]

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivaline yaklaşık 190 firmanın katılacağını belirten SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, hedeflerinin Sakarya'yı, süs bitkiciliği alanında dünya çapında bilinir bir marka haline getirmek olduğunu söyledi.

Sakarya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:05 
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