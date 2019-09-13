Sakarya, süs bitkiciliğinde dünyada marka olmayı hedefliyor
1 saat önce
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivaline yaklaşık 190 firmanın katılacağını belirten SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, hedeflerinin Sakarya'yı, süs bitkiciliği alanında dünya çapında bilinir bir marka haline getirmek olduğunu söyledi.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivaline yaklaşık 190 firmanın katılacağını belirten SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, hedeflerinin Sakarya'yı, süs bitkiciliği alanında dünya çapında bilinir bir marka haline getirmek olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:05
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