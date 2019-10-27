Son Dakika Haberleri: Sakarya tarihi radyo ve pikaplara hayat veriyor
Son Dakika Güncel Sakarya tarihi radyo ve pikaplara hayat veriyor

Sakarya tarihi radyo ve pikaplara hayat veriyor

35 dakika önce

Tarihi radyo ve pikaplara hayat veriyorAdapazarı'nda, Enver Mutlu (72), 52 yıldır televizyon, radyo ve pikap çalar tamiri yaparak antika cihazları çalışır hale getiriyor.

Tarihi radyo ve pikaplara hayat veriyor

Adapazarı'nda, Enver Mutlu (72), 52 yıldır televizyon, radyo ve pikap çalar tamiri yaparak antika cihazları çalışır hale getiriyor. Enver Mutlu antikaya meraklı olanlar radyo ve pikapları kendisini tamir için getirdiğini söyledi.

Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde Enver Mutlu, 10 metrekare dükkanında televizyon, radyo ve pikap tamiri yapıyor. 3 çocuk babası Enver Mutlu, 52 yıldır tamir yaparken günümüzde antika olup çalışmayan cihazların tamirini yaparak tekrar çalışmasını sağlıyor. Son zamanlarda insanların antikalara daha fazla önem gösterdiğini belirten Mutlu, 1967 yılından bu zamana kadar radyo televizyon ve pikap tamiri yapıyorum. Antikaya meraklı olanlar buluyorlar bana getiriyorlar. Bende tamirlerini yapıyorum. İnsanlar antikaya merak sarmış durumdalar. Dedelerinden babalarından kalma cihazları getiriyorlar, tamirlerini yapıyoruz hatıra olarak saklıyorlar. dedi.

Sakarya tarihi radyo ve pikaplara hayat veriyor

Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:23 Kaynak: DHA
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