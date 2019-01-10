Son Dakika Haberleri: Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi İşbirliği Protokolü

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi İşbirliği Protokolü

19 dakika önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi (Doku Kültürü Laboratuvarı Projesi) işbirliği protokolü imzalandı.

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi İşbirliği Protokolü, System.String[]
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi (Doku Kültürü Laboratuvarı Projesi) işbirliği protokolü imzalandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından finansal destek verilen proje kapsamında, proje sahibi SATSO ve ortağı Büyükşehir Belediyesi arasında projenin yürütülmesi ve hayata geçirilen merkezin işletilmesi noktasında karşılıklı yükümlülükler belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, merkezin, tarımsal nitelikli ürünlerin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Doku kültürü ıslah sürecinin kısaltılmasında, hızlı çoğaltımında ve hastalıklardan ari ürün üretilmesinde çok büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Altuğ, "Doku Kültürü ile kalitesi dünya standartlarının üzerinde üretim yaparak sadece süs bitkiciliğine değil, Türk tarımının gelişmesine hizmet edilecek. İhtiyaç duyulan tarımsal ürünlerin çoğaltılması konusunda fındıktan cevize, çaya, ve ilaç sanayinde kullanılan birçok bitkiye kadar fayda alacağımız bir çalışma. Geldiğimiz noktada Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezimizin inşaat çalışmaları Mart ayında yapılması planlanan ihale sürecinin ardından başlayacak."

Yaklaşık bir yıl sürmesini ön gördükleri inşaat aşamasının ardından merkezin Temmuz 2020'de aktif hizmete sunmayı hedeflediklerini aktaran Altuğ, çalışmanın tarım sektörüne, Ar-Ge çalışmalarına ve ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da projenin hayırlı olmasını dileyerek, "İlimiz tarım anlamında çok verimli topraklara sahip. Bu topraklarda kısa sürede daha fazla ürün elde edebilmek açısından Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi projesi bizleri oldukça memnun etti. İşbirliği protokolümüz hayırlı olsun. Bu çalışma orta ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanmasının ardından ihracatı da tetikleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:19 Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Ekonomi
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