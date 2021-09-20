Sakarya Tavuk Üreticileri Birliği'nin yeni yönetimi basınla buluştu - Son Dakika

Sakarya Tavuk Üreticileri Birliği'nin yeni yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Birlik Başkanı İlhan Sarı, Türkiye'deki tavuk eti üretiminin yaklaşık yüzde 35'inin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

Üreticilerin sorunlarını çözmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Sarı, salgın döneminde sektör ve üretici olarak üretimi sürdürdüklerini kaydetti.

Sarı, sektörün arz talep doğrultusunda yön aldığına işaret ederek, "Normalleşmeyle beraber sektörde iyileşme var. Hammadde üzerinden ciddi maliyet artışlarımız var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. İnşallah üretim yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Birlik ve üreticiler için çalışmaları sürdüreceklerini bildiren Sarı, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Toplantıda, Başkan Yardımcısı Volkan Terzioğlu, Ankara Temsilcisi İrfan Demiray ve yönetim kurulu üyeleri Özer Özçınar ile İbrahim Nalbant da yer aldı.