Sakarya Teknokent, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 14. oldu - Son Dakika

Sakarya Teknokent, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında yükselişe geçerek 14'üncü oldu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl Ankara'da yedincisi düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde, Sakarya Teknokent 14. sıraya yükselerek Doğu Marmara bölgesinde bulunan teknoparklar arasında zirvede kalmayı başardı.

Törende, Sakarya bölgesinde Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan firmalara belgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edildi.

Sakarya Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, 5 bin 700 metrekare kapalı alan içerisinde, 86 Ar-Ge firması ve 425 çalışanla hizmet verdiklerini belirterek, bölgede Ar-Ge, tasarım ve inovasyonun merkezi konumunda olduklarını kaydetti.

Türkiye, Sakarya ve üniversitelere hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Görmüş, "2019 yılında 100'den fazla TÜBİTAK, KOSGEB, MARKA ve öz kaynaklı Ar-Ge projesine destek veren Sakarya Teknokent, sadece Sakarya'daki firmalara değil, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Gebze'ye kadar taranan tüm bölgede Ar-Ge çalışmalarına akademisyenlerimiz eşliğinde destek vermektedir. Sakarya Teknokent ve şahsım adına başta bize verdiği desteklerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a, Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan'a, SAÜ Teknokent AŞ ortaklarına ve Teknokent ailesine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.