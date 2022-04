Sakarya Teknokent bünyesindeki firma, mobil lazer tarama cihazı geliştirdi - Son Dakika

Sakarya Teknokent'te faaliyet yürüten bir firma, harita, ormancılık, inşaat, mimari ve güvenlik gibi birçok sektörde kolaylık sağlaması öngörülen mobil tarama cihazı geliştirdi.

BeGeo Yazılım Teknolojileri AŞ, gözle görülebilen tüm maddeleri üç boyutlu olarak dijital ortama aktaran tarama cihazının prototipini üretti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli proje kapsamında başta harita olmak üzere birçok sektörde iş gücünü 20 günden 1 güne düşürmeyi amaçlayan cihaz, sırta takılarak yüründüğünde 100 metre çaptaki objeleri tarıyor.

Metaverse dünyasına altlık olarak da kullanılabilecek cihazın seri üretime geçmesi için çalışmalar sürüyor.

"Türkiye'de son yıllarda yerli ürünlere yatırım ve destekler arttı"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Can Yetginer, gazetecilere, Türkiye'de son yıllarda yerli ürünlere yatırım ve desteklerin arttığını söyledi.

Bakanlıktan destek alarak 2020 yılının kasım ayında yola çıktıklarını anlatan Yetginer, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vermiş olduğu Ar-Ge ve inovasyon desteğini almaya hak kazandık projemizle. Bu projede yerli mobil lazer tarama sistemi yaptık, ürettik. Şu an elimizde bir adet prototip bulunmakta. Ölçme cihazlarının Türkiye'ye yaklaşık olarak yıllık ithalat maliyeti 2,5 milyar lira. Bu ithalatı düşürmek, bu rakamları daha da aza indirebilmek adına böyle bir hamlede bulunduk. Şu an ürettiğimiz prototipin ancak ithalleri Türkiye'de yüksek fiyatlara satılmakta ve yerlilik oranları da ne yazık ki yüzde sıfır. Bizim ürettiğimiz prototipin yerlilik oranı yüzde 62'lerde. Hedefimiz bunu yıl sonuna kadar yüzde 80'lere taşıyabilmek." şeklinde konuştu.

Cihazın kullanımının basit olduğunu aktaran Yetginer, taramayla eş zamanlı olarak verilerin tablete veya merkezdeki bilgisayara aktarılabildiğini kaydetti.

Yetginer, cihazın seri üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, cihazın dünya pazarında yer alması için yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

"Ortalama 20 kat daha hızlı çalışabilme, sahadan veri toplayabilme kabiliyeti sunuyor"

Firmanın kurucu ortağı Uğur Koçak da sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına gelişen teknolojiyi kullanarak cihazı ürettiklerini belirtti.

Koçak, prototipin, aslında nokta bulutu ürettiğini aktararak, "Çevredeki nesnelerin ölçümünü sağlıyor. Üç boyutlu nokta bulutu oluşturuyor, bu nokta bulutundan da birçok ürün üretebiliyoruz. Bu nokta bulutunu, çevreyi ölçüp Metaverse altlık da yapabilirsiniz, haritalar da üretebilirsiniz, mimari, maden veya ormancılık alanında da kullanabilirsiniz." diye konuştu.

Roketlerin yere inişinden otonom araçlara kadar birçok alanda kullanılan teknolojiyi cihaza entegre ettiklerini anlatan Koçak, "Prototipimizi başarıyla ürettik ve hizmet verebilir hale getirdik. Bunda sonra da endüstriyel üretim süreciyle ilgileneceğiz ve seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Faydalı model başvurusu yaptık. Bu cihazla çevrenizde görebildiğiniz her şeyi lazer ışınlarıyla tarıyorsunuz. Saniyede 600 bin adet nokta topluyorsunuz ve yürürken, ilerlerken taradığınız her şeyi bütüncül bir şekilde dijital hale getirebiliyorsunuz. Böylece de çevrenizdeki her şeyin dijitalleşmiş halini bilgisayar ortamında görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Koçak, iş gücünde ciddi kazanımlar sağlayan cihazın aynı zamanda metaversenin yanı sıra oyun ve sinema sektöründe de dijital alanlar oluşturmaya elverişli olduğunu ifade etti.

Cihazın yurt dışı muadillerinin oldukça maliyetli olduğuna işaret eden Koçak, "Kendi yerli ürünümüzü ürettiğimiz için maliyet anlamında Türkiye şartlarında avantaj sağlayabiliyoruz. Devlet için de haritalama stratejisi, askeri alanlardan tutun devletin kurumlarının işletilmesinde verimlilik artışına kadar aslında ülkenin bütününde çok önemli yer kaplıyor. Kısacası ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz, biz de çok hızlı bir şekilde ölçme olanağı sağlıyoruz. Bu teknoloji bize, ortalama 20 kat daha hızlı çalışabilme, sahadan veri toplayabilme kabiliyeti sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.