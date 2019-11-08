Son Dakika Haberleri: Sakarya teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi
Son Dakika Güncel Sakarya teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi

Sakarya teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi

6 saat önce

Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesiSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı.

Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı. Grup, bunun üzerine bir süre oturma eyleminde bulundu.

Sapanca Belediyesi, müteahhit firma ile Kırkpınar ile Mahmudiye Tepesi arasında kurulacak teleferik için anlaşma yaptı. Bölgede teleferik yapılmasına karşı çıkanlar, eyleme başladı. Şantiyenin bulunduğu alanda çadır kuran grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, teleferiğin başka bir alana yapılmasını istedi. Bu sabah erken saatlerinde, polis ve belediye görevlileri bölgeye geldi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı.

Eylemciler, çadırın ve eşyalarının başka bir alana taşınmasına tepki gösterdi. Grup, bir süre yola koydukları sandalyelere oturarak eylemde bulundu. Çadırın kaldırılması için süre verilirken, grup bölgede eylemlerini sürdürüyor.

Sakarya teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi

Sapanca, Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yuhalandığı öne sürülen özel eğitim öğrencileri bu sabah derslerine girdi
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:05:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]