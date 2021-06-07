Sakarya TEM ekiplerinin Mayıs ayı raporu açıklandı - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacı ile Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Operasyonlar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheliye de adli kontrol kararı uygulandı. DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı. PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili olarak 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılırken, terörizmin finansmanı ile ilgili olarak 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

TEM ekiplerince Mayıs ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 3 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı. - SAKARYA