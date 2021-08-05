Sakarya TEM ekiplerinin Temmuz ayı raporu açıklandı - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacı ile Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Operasyonlar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol kararı uygulandı. DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 4 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı. - SAKARYA