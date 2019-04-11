Son Dakika Haberleri: Sakarya Tem Otoyolu'nda Zincirleme Kaza, Yol Ulaşıma Kapandı (2

Sakarya Tem Otoyolu'nda Zincirleme Kaza, Yol Ulaşıma Kapandı (2

1 saat önce

Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza, yol ulaşıma kapandı (1)Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı.

Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza, yol ulaşıma kapandı (1)

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışırken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İstanbul istikametine giden araçlar ise TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Aziz GÜVENERSAKARYA, (DHA) -

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(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: DHA
Arifiye, Sakarya, TEM Otoyolu, Güncel
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