Sakarya Tem Otoyolu'nda Zincirleme Kaza, Yol Ulaşıma Kapandı 4
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SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:35 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Arifiye
ilçesinde, TEM
yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışarak yaralandı. İtfaiye
ekipleri sürücüleri kurtarmak için çalışması başlattı. TEM yolu İstanbul
yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu yöne giden araçlar ise TEM yolu Adapazarı
gişelerinden D-100 Karayolu
'na yönlendirildi. - Sakarya
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
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