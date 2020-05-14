SAKARYA Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz - Son Dakika
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SAKARYA Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz

7 saat önce

Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruzSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve cenazelere katılıp virüs yaydığı iddia edilerek teması olduğu 56 kişi karantinaya alınan Hüsniye Alsat'ın oğlu Hakan Alsat, "Zaten biz burada...

Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve cenazelere katılıp virüs yaydığı iddia edilerek teması olduğu 56 kişi karantinaya alınan Hüsniye Alsat'ın oğlu Hakan Alsat, "Zaten biz burada amca oğullarımızla hep birlikte ikamet ediyoruz aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz" dedi.

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde oturan Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alsat'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri ise temas ettiği 56 kişiyi tespit etti. Karantinaya alınan bu kişilerden 7'sinin testi pozitif çıktı.

Hüsniye Alsat'ın oğlu Hakan Alsat, annesinin tedavi altında bulunduğunu belirterek, "Bu süreçte neler çektiğimizi bir biz, bir Allah biliyor. Hastalıkla ilk annem tanıştı, cumartesi günü birtakım belirtiler gösterince ambulansla hastaneye kaldırıldı ve orada tedavi altına alındı. Bundan 3 gün önce de kol ağrısı nedeniyle hastaneye gitmişti, ama o zaman doktorlar şüphe etmemişler ve geri göndermişler" dedi.

Annesi hakkında cenazelere katılarak virüs yaydığı iddiasını yanıtlayan Alsat, "Bu süreçte anneme soruyorlar, son 7 günde kimlerle temasta oldunuz diye, zaten biz burada amca oğullarımızla hep birlikte ikamet ediyoruz. Biz bu bahçede zaten 14 kişiyiz. Biz 14 gündür karantina altındayız zaten, son günlerde annemin teması olabileceği isimler ve aileleriyle birlikte 56 kişi karantina altına alındı" diye konuştu.

SAKARYA Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz

Devlet Hastanesi, Karantina, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 05:01 Kaynak: DHA


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ŞU AN BURADASINIZ: SAKARYA Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz - Son Dakika
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