Sakarya Ticaret Borsası
30 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,75 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Arpa
| Kg
| 1,00
|HMS
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,15
|TS
|Ayva
| Kg
| 2,40
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 13,75
|TS
| Mısır dane
| Kg
| 1,07
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:32 Kaynak: AA
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