Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

30 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,75 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Arpa Kg 1,00HMS
Yemlik buğday Kg 1,15TS
Ayva Kg 2,40HMS
Kabuklu fındık Kg 13,75TS
Mısır dane Kg 1,07TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:32 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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