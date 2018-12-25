Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,78 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Arpa Kg 0,87 TS
Yemlik buğday Kg 0,96TS
Bal kabağı Kg 0,93TS
Kabuklu fındık Kg 14,78TS
Mısır dane Kg 0,95HMS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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