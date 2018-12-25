Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,78 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Arpa
| Kg
| 0,87
|TS
|Yemlik buğday
| Kg
| 0,96
|TS
|Bal kabağı
| Kg
| 0,93
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,78
|TS
| Mısır dane
| Kg
| 0,95
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: AA
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