Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,75 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Aşurelik buğday
| Kg
| 2,34
|TS
|Pirinç baldo
| Kg
| 6,73
|TS
|Mısır nişastası
| Kg
| 1,12
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 13,75
|TS
|Mısır dane
| Kg
| 1,14
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:52 Kaynak: AA
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