Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,75 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Aşurelik buğday Kg 2,34 TS
Pirinç baldo Kg 6,73TS
Mısır nişastası Kg 1,12TS
Kabuklu fındık Kg 13,75TS
Mısır dane Kg 1,14TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:52 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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