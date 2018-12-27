Sakarya Ticaret Borsası
35 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,56 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
| Kg
| 1,13
|TS
|Kabak çekirdeği iri
| Kg
| 16,25
|TS
|İç fındık
| Kg
| 27,50
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 13,56
|TS
TS: Tüccar Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:47 Kaynak: AA
Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı
Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti
Hal Uyuşmazlıklarında Parasal Üst Sınır Artırıldı
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti