Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

35 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,56 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,13TS
Kabak çekirdeği iri Kg 16,25TS
İç fındık Kg 27,50 TS
Kabuklu fındık Kg 13,56TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:47 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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