Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,25 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,13
|TS
|Arpa
| Kg
| 1,11
|TS
|İç fındık
| Kg
| 30,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,25
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:31 Kaynak: AA
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