Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

17 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,06 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,06 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,25TS
Yumuşak buğday (ekmeklik) Kg 1,24TS
Kabuklu fındık Kg 14,06TS
İç fındık (13-15 mm) Kg 27,31TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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