Sakarya Ticaret Borsası
17 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,06 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,25
|TS
|Yumuşak buğday (ekmeklik)
| Kg
| 1,24
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,06
|TS
|İç fındık (13-15 mm)
| Kg
| 27,31
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:24 Kaynak: AA
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