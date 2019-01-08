Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,42 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,12
|TS
|Yumuşak buğday (ekmeklik)
| Kg
| 0,99
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,42
|TS
|İç fındık (14-16 mm)
| Kg
| 27,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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