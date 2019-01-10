Sakarya Ticaret Borsası
35 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,11
|TS
|Mercimek yeşil
| Kg
| 4,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 13,50
|TS
|İç fındık (11-13 mm)
| Kg
| 28,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:37 Kaynak: AA
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