Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

35 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,11TS
Mercimek yeşil Kg 4,00TS
Kabuklu fındık Kg 13,50 TS
İç fındık (11-13 mm) Kg 28,50 TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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